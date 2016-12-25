Около Сочи разбился самолёт, летевший на новогодний концерт к российским военным в Сирию

Над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолёт Ту-154 пропал с радаров после вылета из аэропорта Адлера. Он отправлялся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, на новогодний концерт к российским войскам. Кроме военнослужащих, на борту находились артисты ансамбля имени Александровна и представители СМИ - всего, по разным данным, 91 или 92 человека.

Самолёт по неустановленным пока причинам рухнул в Чёрное море в полутора километрах от берега. В настоящее время на месте крушения начинают находить личные вещи и тела погибших.