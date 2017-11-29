ЦИК показал логотип президентской кампании 2018 года

Центризбирком показал логотип избирательной кампании выборов президента России в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС

Логотип с лентой в виде российского флага, надписью "Выборы президента России" и датой выбирали журналисты, сотрудники Центризбиркома и представители российских политических партий. В качестве акцента на дате выборов число 18 на логотипе выделено красным цветом. Для членов избирательных комиссий также разработали значки.

"Поскольку мы повёрнуты на экологии, он изготовлен из вторсырья, ни одного дерева не пострадало", — рассказала про значок председатель ЦИК Элла Памфилова.