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Главная Новости Политика

ЦИК показал логотип президентской кампании 2018 года

13:26
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Центризбирком показал логотип избирательной кампании выборов президента России в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.
 
Логотип с лентой в виде российского флага, надписью "Выборы президента России" и датой выбирали журналисты, сотрудники Центризбиркома и представители российских политических партий. В качестве акцента на дате выборов число 18 на логотипе выделено красным цветом. Для членов избирательных комиссий также разработали значки.
 
"Поскольку мы повёрнуты на экологии, он изготовлен из вторсырья, ни одного дерева не пострадало", — рассказала про значок председатель ЦИК Элла Памфилова.
 
Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В сентябре "Ведомости" сообщали о планах Кремля найти Путину соперницу на президентские выборы. Помимо нескольких представительниц различных партий, рассматривался вариант беспартийной женщины. Собеседник издания называл "идеальной кандидатурой" Ксению Собчак. В октябре она объявила об участии в выборах президента, назвав себя кандидатом "против всех". Издание также сообщало, что соперником Путина может стать представитель либерального крыла или бизнес-общественности. 
 

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«Выборы президента в 2018 году »

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