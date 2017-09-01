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"Ведомости": соперником Путина на выборах решили сделать женщину

08:54
  5677
Кремль рассматривает возможность выдвижения женщины в качестве основного соперника Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и на близких к ней экспертов.
 
Собеседники издания рассказали, что рассматриваются 5–7 кандидатур, три из которых представляют партию "Справедливая Россия". Это председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева. Великая заявила, что с ней не обсуждалась возможность выдвижения кандидатом в президенты. Она назвала этот сценарий маловероятным. Петеляева также рассказала, что не получала официального предложения, и выразила интерес к участию в выборах, объяснив это наличием "социального запроса на женщин в политике". Связаться с Волынец изданию не удалось.
 
По информации "Ведомостей", согласована также кандидатура женщины, которая не состоит ни в одной партии. По словам собеседника издания, идеальным вариантом стала бы Ксения Собчак. По его мнению, она воплощает образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику.
 
Женщины дважды были кандидатами на выборах президента. В 2000 году Элла Памфилова, которая сейчас занимает пост председателя Центризбиркома, набрала 1,01% голосов. В 2004 году Ирина Хакамада набрала 3,84%. По мнению собеседника издания, технологи, которые работают над кампанией сейчас и были заняты на выборах ещё в 2004 году, не могут предложить ничего нового: "Уставшие люди активно перебирали варианты, но они живут шаблонами".
 
По мнению политолога Константина Калачёва, кандидатка должна быть способна на импровизацию и самостоятельность. Наиболее перспективными вариантами он считает члена Совфеда Елену Мизулину и депутата Наталью Поклонскую. Политолог Алексей Чеснаков отмечает, что женщина-кандидат стимулировала бы новое поколение россиянок заняться политикой: "Странно, что в России — женской стране — у женщин нет стремления занять самые высокие посты". По мнению Михаила Виноградова, в стране нет потребности в кандидатах женского пола, но они могут смягчить усталость и раздражение избирателей от Зюганова, Жириновского и Явлинского. Политолог Глеб Кузнецов напоминает о необходимости соблюдать гендерное равноправие: "По рекомендациям Совета Европы женщин в политике должно быть около 30%, у нас — 10%".
 

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«Выборы президента в 2018 году »

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