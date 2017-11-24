"Ведомости": оппонентом Путина на президентских выборах может стать представитель бизнеса

Соперником Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году может стать представитель бизнес-сообщества. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Собеседники издания не стали называть фамилий возможных кандидатов. По их информации, ими могут стать представители либерального крыла или бизнес-сообщества. Один из источников рассказал, что в выборной кампании "ещё будут сюрпризы". По словам собеседников издания, целесообразность вовлечения кандидатов будут оценивать исходя из конкретных обстоятельств — например, из того, как именно Путин примет участие в выборах.

"Например, от кого пойдёт на выборы президент — от партии или самовыдвиженцем — и т.д. Хотя окончательное решение уже есть, но всё это замкнуто на [первом замглавы администрации президента Сергее] Кириенко. Система в Кремле сейчас работает так, как будто в тёмной комнате стоит слон: один человек держит его за хобот, второй — за ногу, третий — за ухо. Каждый может ощупать свою часть, но понять, что в целом происходит, нельзя", — цитирует издание собеседника, близкого к Кремлю.

"Ведомости" назвали фамилию экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок и Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в качестве возможной кандидатуры. Сотрудник администрации президента заявил, что ничего не знает о возможном выдвижении Кудрина. Один из собеседников, близких к администрации, подтвердил, что такая возможность рассматривалась осенью 2016 года.