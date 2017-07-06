Американист: На личной встрече Трамп будет измерять Путина в рукопожатиях, наскоках, обвинениях

На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Варшаве американский лидер будет пытаться понять, как надо вести дела с Россией. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал американист Дмитрий Михеев.

По мнению Михеева, громкие заявления Трампа на конференции в Польше и заявления о дестабилизирующих действиях РФ – это пробный шаг и попытка понять, как выстраивать отношения.

"Для Трампа, не будем забывать его гипертрофированное эго, он всегда был первым, всегда был самым лучшим, самым сильным, самым умным, удачливым, неожиданным и так далее, важно показать своему истеблишменту, что он так воспринимается в мире, что он является лидером страны-лидера. Все это для него имеет личностное значение. Это самая главная черта Трампа – показать, что я самый-самый, я полубог. Поэтому заявления, которые он сделал в Польше, когда он обвинил Россию в дестабилизирующих действиях, это был первый пробный шар, такой удар по России", – объяснил свою позицию американист.

Переговоры с Путиным Михеев назвал важнейшим для американского лидера событием за последние полгода. По его словам, заявления о дестабилизирующей деятельности России были попыткой заставить Россию вписаться в систему, которую возглавляют США.

"Я не думаю, что на встрече, которая состоится завтра, договорятся по каким-то конкретным вопросам, и конкретные вопросы будут решать. Нет. На этой личной встрече Трамп будет измерять Путина: в рукопожатиях, наскоках, обвинениях – кто и нас все-таки, сильнее? Для Трампа это вопрос всегда самый главный. Это будет предварительная встреча, в которой Трамп постарается понять, как надо вести свои дела с Путиным", – заявил Михеев.