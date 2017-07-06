Трамп: США намерены укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
Дональд Трамп
Фото: Facebook / Дональд Трамп
США намерены продолжать и расширять сотрудничество с партнёрами по НАТО, в том числе в ответ на действия России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой, передаёт ТАСС
.
Трамп отметил важность сотрудничества с партнёрами по Северо-Атлантическому альянсу. По его словам, оно остаётся "критически важным для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами". Сотрудничество будет расширяться в том числе в ответ на "действия и дестабилизирующее поведение России".
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял
, что хотел бы постоянного присутствия американских войск на территории страны. Поводом для обоих заявлений стал визит Дональда Трампа в Польшу. Лидер США прибыл
в среду, 5 июля, чтобы провести переговоры с польским коллегой.
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