Трамп: США намерены укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ

США намерены продолжать и расширять сотрудничество с партнёрами по НАТО, в том числе в ответ на действия России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой, передаёт ТАСС

Трамп отметил важность сотрудничества с партнёрами по Северо-Атлантическому альянсу. По его словам, оно остаётся "критически важным для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами". Сотрудничество будет расширяться в том числе в ответ на "действия и дестабилизирующее поведение России".