Президент Польши: "Я хотел бы, чтобы присутствие войск США в стране было постоянным"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы постоянного присутствия американских войск на территории республики. Как передаёт ТАСС
, об этом он рассказал в четверг, 6 июля, в эфире Polskie radio
.
"Я хотел бы, чтобы присутствие союзников, и прежде всего США, на нашей территории имело бы постоянный характер. Соединенные Штаты – гарант военной безопасности, поэтому так важно их присутствие", – цитирует издание польского лидера.
По мнению Дуды, визит в Польшу президента США Дональда Трампа усиливает позицию республики в Евросоюзе. "Визит в Польшу де-факто – второй зарубежный визит Дональда Трампа. Это отчетливо показывает, что мы – страна, с которой считаются, этот визит укрепляет наши позиции в Евросоюзе", – заявил Дуда.
Дональд Трамп прибыл
в Польшу в среду, 5 июля. Официальная часть мероприятия назначена на четверг. Польские чиновники ожидают, что на переговорах примут решение о продлении или постоянном присутствии американских войск.
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