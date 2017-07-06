Президент Польши: "Я хотел бы, чтобы присутствие войск США в стране было постоянным"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы постоянного присутствия американских войск на территории республики. Как передаёт ТАСС , об этом он рассказал в четверг, 6 июля, в эфире Polskie radio

"Я хотел бы, чтобы присутствие союзников, и прежде всего США, на нашей территории имело бы постоянный характер. Соединенные Штаты – гарант военной безопасности, поэтому так важно их присутствие", – цитирует издание польского лидера.

По мнению Дуды, визит в Польшу президента США Дональда Трампа усиливает позицию республики в Евросоюзе. "Визит в Польшу де-факто – второй зарубежный визит Дональда Трампа. Это отчетливо показывает, что мы – страна, с которой считаются, этот визит укрепляет наши позиции в Евросоюзе", – заявил Дуда.