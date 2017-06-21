МИД Швеции вызвал российского посла для объяснений инцидента с истребителем Су-27

В среду, 21 июня, МИД Швеции вызвал посла РФ для объяснений инцидента между российским самолётом Су-27 и шведским разведчиком. Об этом пишет ТАСС
со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
По данным министерства обороны Швеции, 19 июня российский истребитель Су-27 во время полёта в международном воздушном пространстве над Балтикой приблизился к шведскому разведчику
. Расстояние было незначительным, отметили в ведомстве.
"В том, что вылетающие на задание шведские самолёты идентифицируются российскими, нет ничего необычного. Однако на этот раз действия российского лётчика были таковы, что их можно квалифицировать как "особенные", в том числе из-за расстояния между двумя самолётами, которое было крайне незначительно", — передаёт ТАСС цитату ведомства.
Сообщается, что в Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что полёты российских военных самолётов выполняются над нейтральными водами. Они ведутся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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