МИД Швеции вызвал российского посла для объяснений инцидента с истребителем Су-27

В среду, 21 июня, МИД Швеции вызвал посла РФ для объяснений инцидента между российским самолётом Су-27 и шведским разведчиком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

По данным министерства обороны Швеции, 19 июня российский истребитель Су-27 во время полёта в международном воздушном пространстве над Балтикой приблизился к шведскому разведчику . Расстояние было незначительным, отметили в ведомстве.

"В том, что вылетающие на задание шведские самолёты идентифицируются российскими, нет ничего необычного. Однако на этот раз действия российского лётчика были таковы, что их можно квалифицировать как "особенные", в том числе из-за расстояния между двумя самолётами, которое было крайне незначительно", — передаёт ТАСС цитату ведомства.

Сообщается, что в Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что полёты российских военных самолётов выполняются над нейтральными водами. Они ведутся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.