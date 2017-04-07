Пентагон проверит Россию на причастность к химической атаке в сирийском Идлибе

Минобороны США проведёт проверку, чтобы установить причастность России к химической атаке на сирийскую провинцию Идлиб, в результате которой погибли десятки местных жителей. Как сообщает "Медуза" , такая информация появилась у агентства Associated Press от неназванных источников в США.

Сообщается, что на данный момент Пентагон не располагает доказательствами причастности России к атаке на граждан Сирии. Официальных заявлений о подозрениях в адрес России также не было. По сведениям CNN, есть также предположения о том, что российский самолёт мог сбросить бомбу на госпиталь, куда были доставлены жертвы химической атаки, чтобы скрыть её свидетельства.