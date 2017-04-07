Глава МИД РФ сравнил ракетный удар США по Сирии со вторжением в Ирак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал факт нанесения США ракетного удара по авиабазе, подконтрольной президенту Башару Асаду, в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это напоминает ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания вместе со своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета Безопасности (ООН — Прим. ред.), — сказал глава МИД РФ.

Министр считает, что США ударом в Сирии отвлекают внимание от деятельности террористов "Джебхан-ан-Нусра" (запрещена в России решением суда). Лавров подчеркнул, что Россия будет добиваться выяснения причин нанесения ракетного удара по авиабазе.

Удручает, что всё это наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и США, но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам, — сказал Лавров.