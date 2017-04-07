Медведев: Удар США по сирийской базе был "на грани боевых столкновений с Россией"

Дмитрий Медведев прокомментировал удар США по авиабазе Асада в Сирии, заявив, что он был "на грани боевых столкновений с Россией". Об этом премьер написал на своей странице в Фейсбуке
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"Остатки предвыборного тумана рассеялись, – заявил Медведев. – Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ ("Исламским государством", запрещено в РФ) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН".
По его словам, удар по сирийской базе продемонстрировал несамостоятельность администрации Трампа и её зависимость от истеблишмента. По мнению Медведева, предвыборные установки нового президента США "сломались в существующей машине власти" за два с половиной месяца.
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