Глава разведки Германии: Россия удвоила боевую мощь на западной границе

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил о том, что Россия удвоила боевую мощь на западных границах. Об этом сообщает РБК
с ссылкой на Der Spiegel.
По словам чиновника, речь идёт не только о комплексах "Искандер". Он рассказал, что в районе Крыма есть множество летательных аппаратов и вооружённых сил. По его мнению, это следует рассматривать как потенциальную угрозу.
Бруно Каль также заявил, что не исключает вмешательства России в парламентские выборы, которые пройдут в Германии в 2017 году. "Как минимум нужно считаться с тем, что это может произойти, – сказал он. – В прошлом мы стали свидетелями этого не только в Германии, но и в других регионах Европы, где скоро должны состояться выборы".
Ранее с похожим заявлением
выступила президент Литвы Даля Грибаускайте. Она заявила, что Россия ведёт "агрессивную и угрожающую" деятельность, а по соседству с Литвой видно и слышно "бряцание оружием".
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