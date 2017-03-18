Глава разведки Германии: Россия удвоила боевую мощь на западной границе

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил о том, что Россия удвоила боевую мощь на западных границах. Об этом сообщает РБК с ссылкой на Der Spiegel.

По словам чиновника, речь идёт не только о комплексах "Искандер". Он рассказал, что в районе Крыма есть множество летательных аппаратов и вооружённых сил. По его мнению, это следует рассматривать как потенциальную угрозу.

Бруно Каль также заявил, что не исключает вмешательства России в парламентские выборы, которые пройдут в Германии в 2017 году. "Как минимум нужно считаться с тем, что это может произойти, – сказал он. – В прошлом мы стали свидетелями этого не только в Германии, но и в других регионах Европы, где скоро должны состояться выборы".