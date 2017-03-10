Грибаускайте: мы наблюдаем угрожающую деятельность России в Калининградской области
Фото с сайта президента Литвы
Президент Литвы Даля Грибаускайте снова высказала опасения по поводу действий России в Прибалтике. Об этом пишет ТАСС.
"Мы наблюдаем достаточно агрессивную и угрожающую деятельность России на Украине, в Калининградской области и даже в Белоруссии. По соседству с Литвой мы видим и слышим бряцание оружием", — заявила Грибаускайте.
По мнению президента Литвы, Вильнюс вынужден увеличивать инвестиции в оборону из-за сложной геополитической обстановки.
"Сформированы национальные силы быстрого реагирования, восстановлен призыв на армейскую службу, проводится модернизация вооружённых сил", — заявила Грибаускайте.
Отмечается, что Государственный совет обороны Литвы рекомендовал предусмотреть в 2018 году на военные нужды дополнительное финансирование, которое составит в целом 2,07% ВВП (в 2017 году финансирование было на уровне 1,75% ВВП). К 2020 году в республике собираются довести военные ассигнования до 2,5% ВВП.
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