Литва планирует укрепить границы с Калининградской областью с помощью новых кораблей и беспилотников

Власти Литвы намерены усилить защиту границ страны с Калининградской областью. Об этом сообщает Ru.Delfi
.
По данным СМИ, для укрепления границ страна приобретёт новое оборудование, в том числе патрульный корабль, быстроходный катер, корабли на воздушной подушке и беспилотники. Так, катера помогут литовским пограничникам более оперативно реагировать на нарушения границы в Балтийском море и на Куршском заливе. Патрульный корабль, в свою очередь, также будут использовать на Куршском заливе.
Ранее стало известно о том, что к 2020 году на границе Литвы и Калининградской области будет создано заграждение
. Его оснастят видеонаблюдением. Как рассказал глава службы госохраны Литвы Ренатас Пожела, забор не сможет полностью изолировать страну от России и Белоруссии, так как заграждение будет прерываться в местах, где расположены болота.
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