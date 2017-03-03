Литва планирует укрепить границы с Калининградской областью с помощью новых кораблей и беспилотников

Власти Литвы намерены усилить защиту границ страны с Калининградской областью. Об этом сообщает Ru.Delfi

По данным СМИ, для укрепления границ страна приобретёт новое оборудование, в том числе патрульный корабль, быстроходный катер, корабли на воздушной подушке и беспилотники. Так, катера помогут литовским пограничникам более оперативно реагировать на нарушения границы в Балтийском море и на Куршском заливе. Патрульный корабль, в свою очередь, также будут использовать на Куршском заливе.