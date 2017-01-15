В Литве объяснили, какое заграждение будет построено на границе с Калининградской областью

Руководитель Службы охраны госграницы Литвы Ренатас Пожела в эфире национального радио рассказал, какой именно забор будет установлен на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что протяженность забора составит 45 километров, а не 135, как ранее утверждал глава литовского МВД.

"Наиболее проблемный участок границы с Калининградской областью составляет более 130 км. На её сухопутных отрезках планируется постройка заграждения протяженностью 45 км", - сказал он.

По его словам, это будет проволочный забор высотой около 2,5 метров с дополнительными средствами электронного контроля. На его строительство в бюджете страны заложено 3,6 млн евро. Власти Литвы заявляют, что целью этой меры является защита экономических интересов страны и укрепление безопасности.

Ранее, в некоторых СМИ заявлялось о строительстве стены, протяженностью 135 километров. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал эту новость неверной интерпретацией информации либо попыткой литовской стороны произвести впечатление на журналистов.