В Литве объяснили, какое заграждение будет построено на границе с Калининградской областью

Руководитель Службы охраны госграницы Литвы Ренатас Пожела в эфире национального радио рассказал, какой именно забор будет установлен на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает ТАСС.
Он пояснил, что протяженность забора составит 45 километров, а не 135, как ранее утверждал глава литовского МВД.
"Наиболее проблемный участок границы с Калининградской областью составляет более 130 км. На её сухопутных отрезках планируется постройка заграждения протяженностью 45 км", - сказал он.
По его словам, это будет проволочный забор высотой около 2,5 метров с дополнительными средствами электронного контроля. На его строительство в бюджете страны заложено 3,6 млн евро. Власти Литвы заявляют, что целью этой меры является защита экономических интересов страны и укрепление безопасности.
Ранее, в некоторых СМИ заявлялось о строительстве стены, протяженностью 135 километров. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал эту новость неверной интерпретацией информации либо попыткой литовской стороны произвести впечатление на журналистов.
А надо бы ещё ток пустить. Что бы ватники в Европу не лезли.
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