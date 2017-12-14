Президент России Владимир Путин ответил на вопросы корреспондента Клопс.Ru о достройке Приморского кольца и о том, почему для многих россиян обращение к главе государства остаётся единственным способом решить свои проблемы. Президент дал ответы в ходе пресс-конференции.

"Не так давно вы приезжали в Калининград, и был решён вопрос по поводу Приморского кольца, продолжения очереди из Светлогорска в Балтийск. У нас есть последняя очередь из Балтийска в Калининград, и она тоже важна. Если по первому вопросу финансово всё решено, то по второму вопрос открыт. Скажите, может ли федеральный центр поучаствовать в строительстве последней очереди?" — спросила корреспондент Клопс.Ru Мария Гоменюк-Кравцова.

"Одним из приоритетов в работе правительства и государства в ближайшие годы должна стать работа над развитием инфраструктуры. Это прежде всего дорожная сеть, это аэропорты, это связь. В этом контексте, конечно, любое дорожное строительство, тем более в таком анклавном регионе, как Калининград, будет иметь для нас приоритетное значение. Я считаю, что нужно довести всё до логического завершения, иначе не будет полноценного развития, которого Калининград достоин", — заявил Путин.

Президент рассказал о работе с источниками финансирования проектов. По этому вопросу уже долгое время ведутся еженедельные консультативные работы. "Поэтому и ответ на ваш вопрос можно будет дать чуть попозднее. Но то, что мы будем над этим работать и решать эти программы, это совершенно очевидно", — отметил Путин.

Президент также ответил на вопрос о том, почему для многих россиян прямое обращение к главе государства остаётся единственной возможностью решить свои проблемы, и сколько потребуется времени, чтобы решить их посредством "ручного управления".

"Миф о ручном управлении сильно преувеличен и в регионах, и на федеральном уровне. Я возглавлял правительство 4,5 года с 1999-го и недавно полный срок отработал, и вы не представляете, какой массив колоссальной работы проходит через правительство, в каждый вопрос погружаться даже невозможно, не то что вмешиваться. Мы иногда даже не знаем, что в регионах происходит, это плохо, конечно, мы должны знать. Для этого мы проводим пресс-конференции и прямые линии, как бы их ни ругали. Это и есть обратная связь, когда люди могут напрямую обратиться, вот здесь и включается ручное управление, которое потом можно систематизировать. Я встречался с губернаторами и выкатывал им на стол те проблемы, о которых говорили люди", — рассказал Путин.