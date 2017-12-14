Рольбинов: Проектирование участка Приморского кольца от Калининграда до Балтийска может начаться в 2020 году
Проектирование участка Приморского кольца от Калининграда в Балтийск может начаться в 2020 году. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на слова вице-премьера Александра Рольбинова.
По словам чиновника, это приблизительный срок. Начало строительства будет зависеть от источников финансирования. Возможностей регионального бюджета не хватит на такой масштабный объект, поэтому в очередной раз будут привлекать средства федерального бюджета. такой грандиозный объект как Приморское кольцо не потянет.
В четверг, 14 декабря, во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Клопс.Ru
о достройке Приморского кольца. Президент заявил, что трассу нужно довести до логического завершения, иначе не добиться полноценного развития, которого достоин Калининград.
В сентябре в ходе встречи с президентом, губернатор области Антон Алиханов пообещал, что за три года будет построен
этап Приморского кольца от Светлогорска до Балтийска. Сейчас проектную документацию корректируют и в следующем году начнется строительство дороги
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