Рольбинов: Проектирование участка Приморского кольца от Калининграда до Балтийска может начаться в 2020 году

Проектирование участка Приморского кольца от Калининграда в Балтийск может начаться в 2020 году. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на слова вице-премьера Александра Рольбинова.

По словам чиновника, это приблизительный срок. Начало строительства будет зависеть от источников финансирования. Возможностей регионального бюджета не хватит на такой масштабный объект, поэтому в очередной раз будут привлекать средства федерального бюджета. такой грандиозный объект как Приморское кольцо не потянет.

В четверг, 14 декабря, во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Клопс.Ru о достройке Приморского кольца. Президент заявил, что трассу нужно довести до логического завершения, иначе не добиться полноценного развития, которого достоин Калининград.