Обратившуюся к Путину девушку с четвёртой стадией рака экстренно госпитализировали

Больную онкологией девушку из города Апатиты Мурманской области, которая накануне обратилась к президенту в ходе "Прямой линии", экстренно госпитализировали. Об этом пишет ТАСС

Состояние Дарьи Стариковой стабилизировали и 24-летнюю девушку отправили в областную больницу Мурманска.

"После мероприятий в реанимации девушка была направлена санавиацией в мурманскую областную больницу. Её состояние оценивается как стабильное", — сказал главврач.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун пообещала, что из Мурманска Дарья будет направлена в одну из лучших клиник для дальнейшего лечения.

В ходе "Прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз "рак четвёртой стадии". При этом, по её словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом девушка рассказала, что в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний город.

Путин в своём ответе отметил нехватку узких специалистов и пожелал Дарье выздоровления.