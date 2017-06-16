Обратившуюся к Путину девушку с четвёртой стадией рака экстренно госпитализировали

Больную онкологией девушку из города Апатиты Мурманской области, которая накануне обратилась к президенту в ходе "Прямой линии", экстренно госпитализировали. Об этом пишет ТАСС
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Состояние Дарьи Стариковой стабилизировали и 24-летнюю девушку отправили в областную больницу Мурманска.
"После мероприятий в реанимации девушка была направлена санавиацией в мурманскую областную больницу. Её состояние оценивается как стабильное", — сказал главврач.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун пообещала, что из Мурманска Дарья будет направлена в одну из лучших клиник для дальнейшего лечения.
В ходе "Прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз "рак четвёртой стадии". При этом, по её словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом девушка рассказала, что в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний город.
Путин в своём ответе отметил нехватку узких специалистов и пожелал Дарье выздоровления.
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