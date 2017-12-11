Таблетки для "мёртвых душ" стоили миллионы: подробности скандала с выдачей лекарств калининградским льготникам

Лекарственные препараты, которые региональный минздрав выписывал "мёртвым душам" с 2013 года, стоили огромных денег. Об этом Клопс.Ru рассказал источник, близко знакомый с ситуацией. Кроме того, в распоряжении редакции оказались результаты проверки, проведённой в минздраве в 2016–2017 годах. Чиновников интересовало, как проходили закупки дорогостоящих препаратов для льготников.

Поводом послужили многочисленные жалобы калининградцев, не получивших положенных им бесплатных лекарств. Люди жаловались и на то, что нужные препараты заменяли более дешёвыми аналогами. Росздравнадзор назначил внеплановую проверку после того, как добро на неё дала прокуратура Калининградской области.

Списки никто не контролировал

В основном речь шла о закупках препаратов, которые предназначались для лечения больных по программе "7 ВЗН" (семь высокозатратных нозологий). Это тяжёлые заболевания, для лечения которых требуются очень дорогие препараты: злокачественные опухоли, гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз и другие.

Как рассказал источник, для каждого пациента с диагнозом из списка "7 ВЗН" рассчитывается точное количество необходимых ему препаратов. Схемы приёма и количество лекарств главные врачи передают в региональный минздрав. Там составляют реестр таких пациентов, который поступает в федеральное министерство для закупок.

Сведения о пациентах и количестве выписанных им препаратов должны ежегодно проверяться, также чиновники должны строго следить за тем, чтобы на складе было достаточное количество лекарств.

Минздрав РФ вёл регистр больных, основываясь на сведениях, предоставленных из Калининграда. За ведение регионального регистра отвечал специалист минздрава — сотрудник соответствующего отдела. Заявки на поставку лекарств составляли и подписывали главные внештатные специалисты ведомства — врачи узкой практики, начальник лекарственного отдела минздрава, представители территориального Росздравнадзора, министр и его зам. Весной с двумя последними, Людмилой Сиглаевой Татьяной Николаевой , были расторгнуты контракты.

Как показала проверка, региональный минздрав "не осуществлял учёт лекарственных препаратов, не контролировал их целевое использование, при передаче в аптеки и медучреждения не составлялись акты с указанием номенклатуры, количества и стоимости лекарств".

Информационно-аналитический центр минздрава должен был регулярно мониторить списки нуждающихся, внося в них данные об уехавших и умерших пациентах. Эта же информация имелась и у территориального фонда ОМС.

Для того чтобы в регистр попадала достоверная информация, пациентов ежегодно должны были осматривать в медучреждениях, подтверждая схемы лечения.

На каком из этапов произошёл сбой, кто из ответственных лиц вписал в регистр несуществующих пациентов, на которых выписывали лекарства, предстоит разобраться правоохранительным органам. Они же выяснят, о каких суммах идёт речь и куда подевались лекарства для "мёртвых душ". Однако уже сейчас можно предположить, что ущерб исчисляется миллионами: стоимость одной упаковки препарата может доходить до 500 тысяч рублей, а больному нужно более десятка таких упаковок в год. По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Великой, в полномочия её ведомства не входит сверка поимённых списков пациентов. "Мы проверяем схемы лечения, целесообразность назначения препаратов и их количество", — пояснила Великая.

На данный момент Росздравнадзор проверил только минздрав. Чтобы раскрыть всю коррупционную цепочку, нужно проверять облфармкомпании, аптеки и пункты в поликлиниках, где льготникам выдавали лекарства.

Сиглаева: "Всю информацию предоставляли больницы"

Бывший министр здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева сообщила Клопс.Ru, что, не видя актов проверки, не может прокомментировать информацию.

"Не знаю, откуда в списках могли появиться, допустим, в 2015–2016 году умершие на момент подачи заявок. По своему периоду работы могу сказать лишь, что у нас всю информацию для актуализации списков пациентов предоставляли больницы и главные внештатные специалисты, которые наблюдают этих пациентов", — сообщила Людмила Сиглаева.

Введут специальный штрихкод

Как пояснили в Росздравнадзоре, на упаковки лекарств будут наноситься специальные штрихкоды. В 2018 году эксперимент начнётся в Калининградской области, в нём будут участвовать ООО "Семейная аптека" и аптечный пункт выдачи льготных лекарств в ЦГКБ. В залах установят считывающие устройства, при помощи которых можно будет контролировать выдачу лекарств, а пациенту — убедиться в подлинности препарата. Предполагается, что с 2019 года этот проект будет реализован на всей территории России.