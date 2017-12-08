Дорогу к порту в Пионерском решили пустить в обход городского парка

Региональные власти изменят проект строительства новой дороги к порту в Пионерском так, чтобы она прошла в обход городского парка. Соответствующее поручение дал глава области Антон Алиханов во время оперативного совещания в правительстве в пятницу, 8 декабря.

Согласно новым планам, дорога пройдёт у посёлка Зори в Светлогорском районе. Это позволит избежать нагрузки на городскую инфраструктуру Пионерского, отметил Алиханов.

"Нам в этом смысле повезло, потому что Минтранс затянул. Мы должны были уже в начале этого года начинать строительство порта, а произойдёт это в начале следующего. Поэтому к чемпионату мира никто уже гнать не будет. Когда мы выезжали в Светлогорск, решили, что правильнее было бы сейчас потратить деньги на перепроектирование и сделать такую транзитную дорогу между Пионерским и Светлогорском", — пояснил Алиханов. Планируется, что строительство трассы по новому маршруту обойдётся дешевле прежнего варианта, потому что не нужно будет вкладываться в подсыпку и укрепление склона. На новый проект дороги тоже не рассчитывают тратить крупную сумму.

"Не думаю, что проект будет очень дорогой — мы вполне потянем его за счёт нашего Дорожного фонда", — рассказал губернатор.