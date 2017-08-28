Алиханов: Для дороги к круизному терминалу в Пионерском вырубят часть деревьев в городском парке

Для строительства дороги к круизному терминалу в Пионерском вырубят часть деревьев в городском парке. Об этом в ходе рабочего выезда в понедельник, 28 августа, сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

"Дорога через парк всё равно будет нужна, она уже спроектирована и прошла экспертизу. Спилят грабов столько, сколько нужно", — подчеркнул глава региона.

"Комсомольская правда — Калининград" ранее писала, что, согласно плану, трасса пойдёт через улицу Вокзальную, где будет реконструировано существующее дорожное полотно, далее через улицу Дачную, овраг (через него будет построен путепровод) и приведёт в район улицы Рабочей.

По данным "Комсомолки", власти намерены спилить более тысячи столетних грабов. Под угрозой оказался и памятник архитектуры, расположенный по адресу ул. Дачная, д. 6.