Алиханов заявил о желании попасть на финал чемпионата мира

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов планирует как болельщик посетить четыре матча чемпионата мира по футболу в Калининграде, а также полуфиналы и финал турнира. Об этом глава региона сообщил журналистам на открытии центра выдачи паспортов болельщиков FIFA, которое состоялось в четверг, 7 декабря.



Чиновник отметил, что если рабочий график не позволит посетить футбольные матчи в других городах, то он присоединится к болельщикам на фан-зоне.



"Я бы на все хотел попасть матчи в Калининграде, а также на полуфиналы и финал. Посмотрим, если будет позволять рабочий график, буду максимально присутствовать. Но если что, на нашей фан-зоне, где будет достаточно уютно, вместе со всеми буду смотреть игры", — отметил Алиханов.