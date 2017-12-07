На парковке возле Дома Советов начали обустраивать фан-зону к ЧМ-2018

Автомобильную парковку возле Дома Советов перекрыли для обустройства фан-зоны к предстоящему чемпионату мира по футболу. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В данный момент на территории Фестиваля болельщиков FIFA-2018 у Дома Советов благоустраивают территорию — ремонтируют брусчатое покрытие, чистят ливневые стоки. Кроме того, по периметру территории болельщиков устанавливают ограждение.



Как сообщили Клопс.Ru в "Дирекции Калининград-2018", брусчатка на участке сохранится в полном объёме и будет дополнена современной плиткой. Кроме того, вся поверхность территории будет выровнена.



Отметим, в специальной фан-зоне на большом экране будут транслировать в прямом эфире матчи чемпионат мира по футболу. Ожидается, что одновременно территория сможет вместить до 25 тысяч желающих. Вход будет бесплатным. Помимо самого матча, организаторы обещают продажу сувениров, будут работать точки питания.

После того как пройдёт мундиаль, территория будет возвращена в пользование городской администрации, а градостроительные планы определят дальнейшее развитие этой площадки.



В "Дирекции" отметили, что работы по благоустройству территории у Дома Советов, проведённые в рамках реализации Фестиваля болельщиков FIFA-2018, после завершения мирового первенства позволят использовать площадку для практически любых городских мероприятий.