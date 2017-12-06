Перед ЧМ-2018 в Калининградской области будут отлавливать больше бездомных собак

Власти Калининградской области рассматривают варианты увеличения отлова безнадзорных животных в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на заседании профильного комитета облдумы в среду, 6 декабря, сообщила замначальника департамента ветеринарии регионального минсельхоза Ольга Матвеева.



Во время рассмотрения поправок к региональному закону об отлове и содержании безнадзорных животных председатель комитета Валерий Губаров спросил представителей правительства о том, планируются ли дополнительные меры в этом направлении в преддверии мундиаля. "По чемпионату мира кто-то учитывал допзатраты? — поинтересовался депутат. — Надо будет к чемпионату мира усилить работу хотя бы в Калининграде и приморских городах".



Матвеева ответила, что такое поручение от комитета облдумы к ним поступило. "На данный момент разрабатывается, каким образом к июню 2018 года создать эти благоприятные условия. Причём одно из главных условий — чтобы не поднимать волну "зелёных" и так далее", — объяснила чиновница.



В начале октября областная дума удовлетворила протест прокурора , который обязал внести в региональный закон поправки, не позволяющие выпускать бездомных животных на волю после стерилизации.