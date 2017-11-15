Региональные власти намерены договориться с волонтёрами о содержании бездомных собак в приютах

Власти Калининградской области рассчитывают договориться с волонтёрскими организациями о содержании безнадзорных собак после стерилизации. Об этом на заседании профильного комитета облдумы в среду, 15 ноября, сообщил министр финансов Виктор Порембский.

На вопрос спикера облдумы Марины Оргеевой о том, как чиновники намерены решать проблему с бездомными собаками, возникшую после внесения поправок в региональный закон, министр ответил: "Либо будет принят федеральный закон (позволяющий возвращать животных в среду обитания — Прим. ред.), либо будут выделены дополнительные ассигнования". Порембский добавил, что как раз на площадке облдумы и можно было бы встретиться с волонтёрами, чтобы обсудить возможность и стоимость содержания животных.