Режиссёр Эмир Кустурица снялся в ролике, призывающем калининградцев пристёгиваться за рулём (видео)

Режиссёр и актёр Эмир Кустурица снялся в видео, где попросил калининградцев пользоваться ремнями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Я пристегнул ремень. Это надо делать всегда, в Калининграде и в Российской Федерации", — рассказал он на камеру, демонстрируя, как надевает ремень безопасности.

"Несмотря на непрерывный дождь со снегом Эмир Кустурица демонстрировал приемы дорожной безопасности не спеша, уверенно, ровно, что говорит о том, что эти последовательные и четкие движения он проделывает перед отъездом постоянно. Своим примером знаменитый кинорежиссер показал, что пользоваться ремнями безопасности должны и водители, и пассажиры", — пояснила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.