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Режиссёр Эмир Кустурица снялся в ролике, призывающем калининградцев пристёгиваться за рулём (видео)

18:10
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Режиссёр и актёр Эмир Кустурица снялся в видео, где попросил калининградцев пользоваться ремнями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
"Я пристегнул ремень. Это надо делать всегда, в Калининграде и в Российской Федерации", — рассказал он на камеру, демонстрируя, как надевает ремень безопасности. 
 
"Несмотря на непрерывный дождь со снегом Эмир Кустурица демонстрировал приемы дорожной безопасности не спеша, уверенно, ровно, что говорит о том, что эти последовательные и четкие движения он проделывает перед отъездом постоянно. Своим примером знаменитый кинорежиссер показал, что пользоваться ремнями безопасности должны и водители, и пассажиры", — пояснила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
 
 
Кустурица присоединился к акции "Пристегнись, Россия". Ранее в её рамках калининградев призывали к ответственному вождению олимпиец Дмитрий Лапиков, певица Наташа Королёва и драматург Евгений Гришковец. Кустурица приезжал в Калининград, чтобы выступить со своей группой The No Smoking Orchestra.

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