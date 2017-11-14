Перед приездом Кустурицы: какие фильмы принесли югославскому режиссёру Золотую пальмовую ветвь

30 ноября в Светлогорск приезжают Эмир Кустурица и его The No Smoking Orchestra. Сам режиссёр и лидер группы Неле Карайлич двадцать лет назад сыграли в эпизодических ролях в фильме "Андеграунд". Накануне визита Кустурицы вспоминаем его знаковые работы в кино, две из которых принесли ему Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале.

В 1949 году СССР разорвал договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Югославией. Началась пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию югославского руководства. Утверждалось, что в Югославии существует "антикоммунистический полицейский режим фашистского типа". Это произошло из-за того, что Иосип Броз Тито отказался подчиниться Сталину по вопросу о включении Югославии в Балканскую федерацию. Партийные связи между государствами были разорваны.

Об этом периоде в истории своей страны рассказывает Эмир Кустурица в фильме "Папа в командировке". Это картина о мальчике Малике (Морено Де Бартолли), который хочет футбольный мяч, а потом идёт в школу и в первый же день влюбляется в девочку Машу. Она потом умрёт. Малик и его семья живут в Сараево. Кустурица рассказывает о жизни его семьи через призму футбольных матчей сборной Югославии.

На следующий день после победы над Данией со счётом 5:1 (это было 28 мая 1950 года) отца Малика Месу (Мики Манойлович) арестовали по доносу его собственной любовницы. Причём сделал это брат его жены Мирзы (Мирана Каранович), которая вынуждена была сказать детям, что папа уехал в командировку. 2 сентября 1951 года Малик познакомился с Машей (Югославия тогда играла со Швецией и выиграла 2:1). А 22 июля 1952 года второй брат (хороший) жены Месу женился на своей девушке (на Олимпиаде в Хельсинки югославы тогда играли со сборной СССР и выиграли 3:1). И закончился фильм хеппи-эндом.

"Папа в командировке" принёс 30-летнему Кустурице первую Золотую пальмовую ветвь и приз ФИПРЕССИ в Каннах. Через год была номинация на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, но статуэтка тогда ушла к аргентинцу Луису Пуэнсо и его "Официальной версии".

Главный приз на Венецианском кинофестивале в 1998 году получил фильм Джанни Амелио "Сицилийцы", а неформальными лидерами были "Осенняя история" Эрика Ромера и "Чёрная кошка, белый кот" Эмира Кустурицы. Журналисты разделились на две партии. Одни предсказывали "Золотого льва" моральной притче Ромера, другие — комедии Кустурицы. Партия Кустурицы выглядела более многочисленной и активной, но это не помогло. Этторе Скола, возглавлявший тогда жюри, просто не осмелился отдать главный приз за фильм, где один бедный югославский цыган женил своего сына на сестре богатого югославского цыгана. Кустурицу тем временем отметили за лучшую режиссуру.

Вечную историю на тему любви и денег, показанную через призму специфической цыганской этики, снял оператор Терри Арбога. Он много снимал для Люка Бессона ("Никита", "Пятый элемент", "Жанна д’Арк" — это всё его камера). Хотя по стилистике было бы более логично сравнить "Чёрную кошку, белого кота" с ранним Гаем Ричи.

Как написал в своей книге "Всего 33 звезды мировой кинорежиссуры" кинокритик Андрей Плахов, картина настойчиво напоминает, что Кустурица — порождение средиземноморской культуры. Но он как югослав не в меньшей степени воспитан на русской литературе. Именно сплав этих влияний в феномене Кустурицы оказывается витальным и культурным одновременно.

В "Андеграунде" нетрудно обнаружить художественную перекличку с Тарковским. А "Чёрная кошка" своим появлением обязана рассказам Бабеля. Оттуда отчасти и пришли в фильм гангстеры с большими сердцами и фатальными страстями. Или пароход "Горький" в одном из первых эпизодов картины — он возник как воспоминание о визитах русских моряков в югославские порты, куда они частенько наведывались во время этнической войны в поисках лёгкой наживы.

"Андеграунд" стал вторым фильмом Кустурицы, за который он получил Золотую пальмовую ветвь. Он стал всего четвёртым режиссёром, завоевавшим этот приз дважды. Три раза пока не выигрывал никто. Правда, иногда Кустурицу называют третьим дважды лауреатом Канн, не считая шведа Альфа Шеберга, который побеждал в то время, когда главный приз французского фестиваля назывался просто "Гран-при" (в 1946 и 1951 годах). При этом почему-то забывается, что с 1964 по 1974 год из-за проблем с авторским правом от Пальмовой ветви организаторам пришлось отказаться и снова называть приз "Гран-при". Именно в этот период одержал одну из своих побед Фрэнсис Форд Коппола. Но принято полагать, что Золотых пальмовых ветвей у него всё-таки две.

В 1995 году конкуренция в основной программе Канн была очень высокой. Свои работы на фестиваль привезли Тим Бертон, Джим Джармуш, Кен Лоуч и другие известные режиссёры. Председателем жюри тогда была Жанна Моро, сама получавшая в Каннах приз за лучшую женскую роль. Это было в 1960 году. Говорят, что ей очень понравился причудливый анекдот про партизан, растянутый Эмиром Кустурицей до полноценного фильма, приправленного задорной музыкой Горана Бреговича.