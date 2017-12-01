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Евгений Гришковец рассказал калининградцам, что пристёгиваться за рулём – это по-европейски (видео)

30 ноября 201718:47
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Драматург, режиссер, киноактер и писатель Евгений Гришковец снялся в видеоролике, в котором рассказал калининградцам, что пристёгиваться за рулём – это по-европейски. Таким образом, он присоединился к всероссийской интернет-кампании "Пристегнись, Россия", сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
Несмотря на то, что сам не ездит за рулём и даже не имеет водительских прав, Гришковец считает ремень безопасности далеко не второстепенной деталью в салоне автомобиля. По его словам, даже при поездке на заднем сиденье авто он обязательно пристёгивается.
 
"Я не считаю, что ездить непристёгнутым — это признак какой-то мужской силы и крутизны. Это глупость и безответственность", — сказал Евгений Гришковец. И уточнил, что пользоваться ремнём безопасности в машине — это очень по-европейски.
 
 

Видеообращение Евгения Гришковца к калининградцам записали сотрудники ОБ ДПС ГИБДД. Ранее к акции "Пристегнись, Россия" присоединились певица Наташа Королёва и олимпиец Дмитрий Лапиков. Они также снялись в видеороликах, призывающих калининградцев пристёгиваться в автомобилях.
 

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