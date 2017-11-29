Олимпиец Дмитрий Лапиков снялся в ролике, призывающем калининградцев пользоваться ремнями безопасности (видео)

В Калининграде к акции "Пристегнись, Россия" присоединился бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года по тяжёлой атлетике Дмитрий Лапиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Заслуженный мастер спорта России снялся в видеоролике, сделанном городской группой пропаганды ОБ ДПС ГИБДД. Он призвал калининградцев соблюдать ПДД и всегда пристёгиваться.

"Просто, удобно, безопасно. Пристегнись, Калининград", — говорит на видео Дмитрий Лапиков.

Видео: пресс-служба регионального УМВД

Акция продлится до 1 декабря.

Свои селфи и видеообращения с пристёгнутыми ремнями (не во время движения) можно размещать в социальных сетях и присылать на электронный адрес propaganda39@mail.ru с пометкой "акция". Самые яркие и оригинальные послания будут опубликованы на сайте Госавтоинспекции Калининградской области. Требование к участникам — использовать девиз "Я пристегнулся, пристегнись и ты!" и хештег #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ при размещении селфи и видеообращений в соцсетях.