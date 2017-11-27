Наташа Королёва снялась в ролике, призывающем калининградцев пользоваться ремнями безопасности (видео)

Звезда российской эстрады Наташа Королёва призывает калининградцев соблюдать ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рамках всероссийской акции "Пристегнись, Россия" сотрудники региональной ГИБДД записали видеообращение певицы к калининградцам. В субботу, 25 ноября, Наташа Королёва давала концерт в Светлогорске. После того как певица спустилась со сцены, инспекторы предложили ей поучаствовать в акции и сняться в ролике, призывающем пристёгиваться ремнями безопасности.

"Она с удовольствием согласилась и рассказала, что сама всегда пристёгивается даже на заднем сидении. Ролик записали с первого дубля", — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Акция продлится до 1 декабря. До конца недели правоохранители планируют записать ролики с Евгением Гришковцом и Натальей Ищенко.

"Свои селфи и видеообращения с пристёгнутыми ремнями (не во время движения!) можно размещать в социальных сетях и присылать в региональное управление ГИБДД на электронный адрес propaganda39@mail.ru с пометкой "акция". Самые яркие и оригинальные послания будут опубликованы на сайте Госавтоинспекции Калининградской области. Требование к участникам — использовать девиз "Я пристегнулся, пристегнись и ты!" и хештег #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ при размещении селфи и видеообращений в соцсетях", — пояснили в ведомстве.