К ЧМ-2018 около стадиона на Острове установят 300 камер "Безопасного города"

Около нового стадиона "Калининград", который примет матчи чемпионата мира по футболу, установят около 300 камер системы "Безопасный город". Об этом в среду, 29 ноября, журналистам сообщил директор ситуационного центра "Безопасного города" Алексей Игнатенко.

Уже определён подрядчик, который займётся монтажом камер видеонаблюдения. Также на прилегающей к стадиону территории установят 29 точек доступа Wi-Fi и три терминала экстренной связи гражданин-полиция.

Также стало известно, что в районе фан-зоны у Дома Советов установят 20 камер обзорного видеонаблюдения. 80 таких же камер появится на тренировочных площадках. Все они будут передавать информацию в ситуационный центр системы "Безопасный город" и оперативный штаб МВД, который будет организован в период проведения ЧМ.