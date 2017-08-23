Алиханов пообещал передать калининградские парки отдыха частникам

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов пообещал передать все калининградские парки отдыха в управление частным организациям. Такое заявление глава региона сделал в среду, 23 августа, на III Форуме предпринимателей Балтийского моря.

Прогуливаясь по выставке, врио губернатора остановился у стенда дизайн-студии Horeca Soulutions, представители которой рассказали, что занимаются разработкой концепций интерьера общественных пространств. Менеджер вручила Алиханову распечатанную концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха в Калининграде со словами: "Я вам оставлю её. Может быть, когда-то у вас появится инвестор или возможности это сделать".

"Все парки в концессию отдадим и сделаем", — тут же пообещал Алиханов.