В Думу внесли законопроект о передаче объектов культурного наследия физлицам по концессии
В Госдуму внесли законопроект о передаче физическим и юридическим лицам объектов культурного наследия по концессии. Об этом сообщает ТАСС
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В пояснительной записке к документу говорится, что речь идёт о земельных участках и недвижимости, в том числе об объектах культурного наследия, расположенных в границах историко-культурных заповедников. Передавать их предлагается в соответствии с законом "О концессионных соглашениях".
В связи с поданным законопроектом его авторы предлагают расширить сферу ведения федерального закона "О концессионных соглашениях" объектами культурного наследия. Они также предложили создавать государственные учреждения и иные организации для управления историко-культурными заповедниками.
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