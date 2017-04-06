В Думу внесли законопроект о передаче объектов культурного наследия физлицам по концессии

В Госдуму внесли законопроект о передаче физическим и юридическим лицам объектов культурного наследия по концессии. Об этом сообщает ТАСС

В пояснительной записке к документу говорится, что речь идёт о земельных участках и недвижимости, в том числе об объектах культурного наследия, расположенных в границах историко-культурных заповедников. Передавать их предлагается в соответствии с законом "О концессионных соглашениях".

В связи с поданным законопроектом его авторы предлагают расширить сферу ведения федерального закона "О концессионных соглашениях" объектами культурного наследия. Они также предложили создавать государственные учреждения и иные организации для управления историко-культурными заповедниками.