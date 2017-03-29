Появилось объявление о сдаче бастиона "Грольман" в аренду за рубль

Федеральные власти выставили на торги на право арендовать бастион "Грольман" за один рубль в год. Соответствующий документ опубликован на Портале государственных закупок.



Объект общей площадью чуть больше семи тысяч квадратных метров передадут в аренду на 49 лет. Каждый год пользования бастионом "Грольман" обойдётся победителю торгов в один рубль.



Главным условием аренды являются обязательства по сохранению памятника культурного наследия. На разработку проектной документации по восстановлению и приспособлению бастиона под современное использование у победителя конкурса будет два года, а в течение пяти лет все заявленные работы должны быть выполнены. При этом новый арендатор должен будет внести задаток в размере 4,4 миллиона рублей. Нового пользователя комплекса "Грольман" определят 13 апреля 2017 года.