В бастионе "Грольман" и форту №1 "Штайн" хотят открыть отели

Федеральные власти планируют в ближайшее время передать калининградский бастион "Грольман" и форт №1 "Штайн" новым арендаторам. Об этом во вторник, 14 марта, после межведомственного совещания журналистам рассказал руководитель федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Олег Рыжков.



"В ближайшее время в рамках федеральной программы "Аренда за рубль" будет объявлено о передаче (бастиона "Грольман" — Прим. ред.) арендатору. Будущая функция, скорее всего, будет отель, — рассказал Рыжков. — Что касается форта "Штайн", то там тоже самая целесообразная функция — это отель".