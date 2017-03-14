В бастионе "Грольман" и форту №1 "Штайн" хотят открыть отели
Федеральные власти планируют в ближайшее время передать калининградский бастион "Грольман" и форт №1 "Штайн" новым арендаторам. Об этом во вторник, 14 марта, после межведомственного совещания журналистам рассказал руководитель федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Олег Рыжков.
"В ближайшее время в рамках федеральной программы "Аренда за рубль" будет объявлено о передаче (бастиона "Грольман" — Прим. ред.) арендатору. Будущая функция, скорее всего, будет отель, — рассказал Рыжков. — Что касается форта "Штайн", то там тоже самая целесообразная функция — это отель".
В августе 2016 года региональные власти заявили о намерении получить в собственность бастион
"Грольман". По словам тогда ещё врио министра по туризму Калининградской области Андрея Ермака, бастион хоть и находится в федеральной собственности, но на деле арендуется частными предпринимателями и используется в качестве помещений под различные организации и торговые точки.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.