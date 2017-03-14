В Калининградской области протестируют программу передачи объектов культуры в аренду за один рубль
Калининградская область станет первым регионом России, в котором протестируют программу передачи объектов культурного наследия "Аренда за рубль". Об этом журналистам рассказал руководитель федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Олег Рыжков после межведомственного совещания в Калининграде во вторник, 14 марта.
На федеральном уровне "Аренды за рубль" не было ещё ни одного случая. Мне кажется, регион должен гордиться этим", — сообщил Рыжков.
Он отметил, что на территории Калининградской области передать в аренду за один рубль планируется три памятника культуры. Бастион Грольман и форт №1 Штайн передадут в ближайшие месяцы (предполагается, что там появятся отели). А с замком Бальга федеральные власти решили не спешить и сначала более детально продумать концепцию развития данного объекта.
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