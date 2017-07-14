Замглавы МВД: Личный состав получит инструментарий, чтобы не допустить полуголых толп на ЧМ-2018

МВД России не допустит полуголых толп болельщиков в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал первый замглавы ведомства Александр Горовой.

Горовой отметил, что не все города готовы обеспечить изоляцию нетрезвых людей. По его мнению, сделать это необходимо к ЧМ-2018.

"На чемпионате мира нам это обязательно необходимо сделать. В наших городах не будет хождения полуголых толп по улицам и площадям. Такие факты будут однозначно жестко пресекаться", – заявил чиновник.

По словам Горового, личному составу "надо дать инструментарий". Он попросил все 11 городов, которые примут матчи ЧМ-2018, подойти к профилактической работе с пониманием.