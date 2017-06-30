Облдума: не стоит ждать, что во время ЧМ-18 в Калининграде разрешат продажу пива по ночам

На время проведения в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году не планируется менять условий торговли слабоалкогольной продукцией. Об этом в пятницу, 30 июня, во время пресс-конференции в региональном парламенте рассказал депутат Владимир Никулин.
На вопрос о пересмотре ограничений продажи пива в ночное время парламентарий заявил: "Я бы не сказал, что будут какие-то послабления. Во всяком случае, мы их не ожидаем".
Владимир Никулин отметил, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 будут приниматься отдельные решения для того, чтобы обеспечить "максимально благоприятную атмосферу" для приезжих, однако не уточнил, какие именно.
Депутат добавил, что в настоящее время облдума рассматривает законодательную инициативу, которую планирут направить в Госдуму. Проект подразумевает передачу некоторых полномочий с федерального на региональный уровень.
"Надо, чтобы федеральный законодатель передал на региональный уровень регулирование деятельности в области общественного питания. Сегодня мы не можем даже установить минимальное количество столиков для открытия кафе", — отметил Никулин. По его словам, предприниматели выискивают лазейки в законодательстве: маскируясь под кафе, магазины продолжают торговать алкоголем после 22:00.
"Формально это называется "предприятие общественного питания", но по факту, когда там два-три столика стоит, это не ресторан и не кафе", — пояснил депутат.
Закон о запрете продажи слабоалкогольной продукции в Калининградской области с 22:00 до десяти утра был принят
местными парламентариями и вступил в силу с 1 января 2013 года.
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