Облдума: не стоит ждать, что во время ЧМ-18 в Калининграде разрешат продажу пива по ночам

На время проведения в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году не планируется менять условий торговли слабоалкогольной продукцией. Об этом в пятницу, 30 июня, во время пресс-конференции в региональном парламенте рассказал депутат Владимир Никулин.

На вопрос о пересмотре ограничений продажи пива в ночное время парламентарий заявил: "Я бы не сказал, что будут какие-то послабления. Во всяком случае, мы их не ожидаем".

Владимир Никулин отметил, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 будут приниматься отдельные решения для того, чтобы обеспечить "максимально благоприятную атмосферу" для приезжих, однако не уточнил, какие именно.

Депутат добавил, что в настоящее время облдума рассматривает законодательную инициативу, которую планирут направить в Госдуму. Проект подразумевает передачу некоторых полномочий с федерального на региональный уровень.

"Надо, чтобы федеральный законодатель передал на региональный уровень регулирование деятельности в области общественного питания. Сегодня мы не можем даже установить минимальное количество столиков для открытия кафе", — отметил Никулин. По его словам, предприниматели выискивают лазейки в законодательстве: маскируясь под кафе, магазины продолжают торговать алкоголем после 22:00.

"Формально это называется "предприятие общественного питания", но по факту, когда там два-три столика стоит, это не ресторан и не кафе", — пояснил депутат.