Во время ЧМ-2018 полиция будет "жёстко реагировать" на расизм и пиротехнику

В МВД России рассказали о планах на проведение Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет "РИА Новости".



Так, в ведомстве пообещали "жёстко реагировать" на проявления расизма и любителей пиротехники, а власти регионов, в которых пройдут матчи, просят ограничить продажу алкоголя возле стадионов.



Это компетенция местных органов власти. Наши рекомендации заключаются в том, чтобы в дни проведения матчей и других крупных мероприятий в непосредственной близости от объекта (от 500 метров до 2 километров) была временно приостановлена продажа алкоголя в любой таре", — рассказал заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.



Всех посетителей матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России будут досматривать полицейские, чтобы не позволить пронести на трибуны пиротехнику.



Мы надеемся, что это позволит нам предотвратить "пиротехническое шоу" на матчах", — сказал Гусев на пресс-конференции, посвящённой вопросам безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.



А проявление расизма будут пресекать даже превентивно.