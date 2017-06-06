Во время ЧМ-2018 полиция будет "жёстко реагировать" на расизм и пиротехнику

Это компетенция местных органов власти. Наши рекомендации заключаются в том, чтобы в дни проведения матчей и других крупных мероприятий в непосредственной близости от объекта (от 500 метров до 2 километров) была временно приостановлена продажа алкоголя в любой таре", — рассказал заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.
Мы надеемся, что это позволит нам предотвратить "пиротехническое шоу" на матчах", — сказал Гусев на пресс-конференции, посвящённой вопросам безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.
Мы можем вести превентивную работу, потому что мы знаем тех, кто склонен к этому. Будем жёстко реагировать, у нас достаточно сейчас на вновь возводимых и реконструируемых стадионах технических средств, новейших, которые позволяют распознавать, фиксировать и документировать любые противозаконные факты, в том числе и проявления расизма… и привлекать, безусловно, к ответственности", — заявил Гусев.
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«Чемпионат мира по футболу — 2018»
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