СМИ: на охрану отеля в Гамбурге, где остановился Путин, совершено нападение

В Гамбурге неизвестные напали на охрану отеля, в котором остановился президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на немецкое издание Bild
.
Кроме Путина, в Park Hyatt Hotel остановились президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. Улицу к отелю перекрыли.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российской стороне не сообщали о нападении. В полиции не подтвердили данные об атаке, но сказали, что стычки с демонстрантами продолжаются по всему городу.
В пятницу, 7 июля, в столкновениях с левыми радикалами в Гамбурге пострадали
более 70 полицейских. Группы антиглобалистов устраивают погромы, протестуя против саммита "большой двадцатки", который проходит в городе. На саммите состоится
первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
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