74 полицейских пострадали в стычке с антиглобалистами в Гамбурге
G20 — 2016
Фото: официальный сайт президента России
В ходе столкновений с левыми радикалами в Гамбурге пострадало 74 полицейских. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на гамбургские правоохранительные органы.
Радикально настроенные антиглобалисты ведут борьбу с полицией, радикалы формируют отряды и группы. Группы демонстрантов устраивают погромы: в районе Альтона около 50 человек били окна и витрины, переворачивали мусорные баки, взрывали петарды. Пилота кружившего над городом вертолёта леворадикалы пытались ослепить лазером. После приезда полиции группа рассеялась в переулках.
Автомобильное движение в Гамбурге парализовано, дороги закрыты для беспрепятственного передвижения членов саммита "Большой двадцатки". Местных жителей просят не выходить на улицу без особой необходимости.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.