74 полицейских пострадали в стычке с антиглобалистами в Гамбурге

Радикально настроенные антиглобалисты ведут борьбу с полицией, радикалы формируют отряды и группы. Группы демонстрантов устраивают погромы: в районе Альтона около 50 человек били окна и витрины, переворачивали мусорные баки, взрывали петарды. Пилота кружившего над городом вертолёта леворадикалы пытались ослепить лазером. После приезда полиции группа рассеялась в переулках.

Автомобильное движение в Гамбурге парализовано, дороги закрыты для беспрепятственного передвижения членов саммита "Большой двадцатки". Местных жителей просят не выходить на улицу без особой необходимости.