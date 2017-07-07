Генне об архитектурных конкурсах: Люди в тетрадях с масляными пятнами рисовали проекты и хотели гонорар

Техзадания к архитектурным конкурсам надо составлять таким образом, чтобы в них могли принимать участие только профессионалы. Об этом заявил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне после градостроительного совета в четверг, 6 июля.

По словам Генне, на конкурс порой присылали работы, выполненные "на кухне, в тетрадках с масляными пятнами". В частности, речь идёт о предложениях по мемориальному комплексу героям Первой мировой войны. "Они рассчитывали получить некий гонорар. Мы хотим этот непрофессионализм максимально исключить", — заявил Генне. Для этого нужно сформулировать некие критерии, добавил главный архитектор.

Практика архитектурно-градостроительных конкурсов в Калининграде введена относительно недавно. Родоначальником традиции стал проект "Сердце города" , когда архитекторам предложили разработать концепции застройки исторического центра Калининграда.

В 2016 году проект "Сердце города" стал победителем в номинации "Лучшая идея для городского развития" на конференции "Приметы городов.

Концепцию застройки очень значимого для города объекта — продолжения Рыбной деревни — тоже решили выбрать на конкурсной основе.