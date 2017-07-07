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Генне об архитектурных конкурсах: Люди в тетрадях с масляными пятнами рисовали проекты и хотели гонорар

Автор: Екатерина Медведева
14:15
  620 2
Архив Клопс.Ru
Техзадания к архитектурным конкурсам надо составлять таким образом, чтобы в них могли принимать участие только профессионалы. Об этом заявил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне после градостроительного совета в четверг, 6 июля. 
 
По словам Генне, на конкурс порой присылали работы, выполненные "на кухне, в тетрадках с масляными пятнами". В частности, речь идёт о предложениях по мемориальному комплексу героям Первой мировой войны. "Они рассчитывали получить некий гонорар. Мы хотим этот непрофессионализм максимально исключить", — заявил Генне. Для этого нужно сформулировать некие критерии, добавил главный архитектор. 
 
Практика архитектурно-градостроительных конкурсов в Калининграде введена относительно недавно. Родоначальником традиции стал проект "Сердце города", когда архитекторам предложили разработать концепции застройки исторического центра Калининграда. 
 
В 2015 году петербургская компания "Студия 44" получила одну из номинаций на международном фестивале архитектуры в Сингапуре. 
 
В 2016 году проект "Сердце города" стал победителем в номинации "Лучшая идея для городского развития" на конференции "Приметы городов. 
 
Концепцию застройки очень значимого для города объекта — продолжения Рыбной деревни — тоже решили выбрать на конкурсной основе. 
 
Фасад печально известного "стакана" в Светлогорске решили поменять на другой посредством конкурса проектов.

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2 комментария Правила комментирования

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Zombi
Zombi #
14:56
Конечно. Проекты нужно рисовать только именным карандашиком за 2 000$. 
Я вот по работе Генне не могу его профессионалом назвать. 
А на масляных тетрадках рождаются идеи до которых порой "профессионалам" с корочками никогда не додуматься потому, что мышление уже кубическое.
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qep31ri5esu8t
qep31ri5esu8t #
15:40

а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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