Генне об архитектурных конкурсах: Люди в тетрадях с масляными пятнами рисовали проекты и хотели гонорар

Техзадания к архитектурным конкурсам надо составлять таким образом, чтобы в них могли принимать участие только профессионалы. Об этом заявил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне после градостроительного совета в четверг, 6 июля.
По словам Генне, на конкурс порой присылали работы, выполненные "на кухне, в тетрадках с масляными пятнами". В частности, речь идёт о предложениях по мемориальному комплексу героям Первой мировой войны. "Они рассчитывали получить некий гонорар. Мы хотим этот непрофессионализм максимально исключить", — заявил Генне. Для этого нужно сформулировать некие критерии, добавил главный архитектор.
Практика архитектурно-градостроительных конкурсов в Калининграде введена относительно недавно. Родоначальником традиции стал проект "Сердце города"
, когда архитекторам предложили разработать концепции застройки исторического центра Калининграда.
В 2016 году проект "Сердце города" стал победителем
в номинации "Лучшая идея для городского развития" на конференции "Приметы городов.
Концепцию застройки очень значимого для города объекта — продолжения Рыбной деревни — тоже решили выбрать
на конкурсной основе.
Фасад печально известного "стакана" в Светлогорске решили поменять
на другой посредством конкурса проектов.
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