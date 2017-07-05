Итоговая стоимость строительства Второй эстакады изменилась на 47 миллионов рублей

Итоговая стоимость работ по строительству Второй эстакады в Калининграде уменьшилась на 47 миллионов рублей. Об этом Клопс.Ru стало известно на заседании городского совета депутатов.



Всего строительство нового моста обошлось бюджету в 4,37 миллиарда рублей. В конце прошлого года, после уточнения финальных объёмов работы администрации и подрядчика, планировалось, что окончательная сумма составит 4,49 миллиарда. Сэкономить получилось за счёт сокращения некоторых видов работ.



"Определённые работы мы подрядчику сократили, но основное сделано — установлены шумозащитные экраны, нанесён верхний слой асфальта", — объяснил глава горсовета Андрей Кропоткин.



По его словам, мост введён в эксплуатацию, а вот съезды на Октябрьский остров — пока нет. Тем не менее два из них используются автомобилистами в техническом режиме.