В региональном Фонде капремонта рассказали, в каких городах лучше всего платят взносы
Лучше всего взносы в Фонд капремонта платят жители Ладушкина и Пионерского. Об этом на своей странице в Facebook
написала глава фонда Оксана Астахова.
В Ладушкинском городском округе за капремонт платят более 94% жителей, а в Пионерском — свыше 92%. В Калининграде собираемость взносов составила более 87 процентов, но здесь тоже есть рост почти на 14%. В аутсайдерах — Славский и Правдинский районы.
"Местным властям посоветовали усилить разъяснительную работу с населением и подтянуться", — отметила Астахова.
При этом чиновница отметила, что в регионе в целом повышается гражданская ответственность собственников жилья по оплате взносов на капремонт домов. По итогам 2016 года собираемость взносов от физических лиц составляет 71%. По состоянию на сегодняшний день это уже в среднем по области 83%.
Все собранные средства направляются Фондом на ремонт фасадов, крыш и подвалов жилых домов по всей Калининградской области. На этот год запланирован капремонт 600 объектов. В работе сейчас находится 292 многоквартирных дома. Завершено 97 объектов.
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