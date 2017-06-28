В региональном Фонде капремонта рассказали, в каких городах лучше всего платят взносы

Лучше всего взносы в Фонд капремонта платят жители Ладушкина и Пионерского. Об этом на своей странице в Facebook написала глава фонда Оксана Астахова.



В Ладушкинском городском округе за капремонт платят более 94% жителей, а в Пионерском — свыше 92%. В Калининграде собираемость взносов составила более 87 процентов, но здесь тоже есть рост почти на 14%. В аутсайдерах — Славский и Правдинский районы.



"Местным властям посоветовали усилить разъяснительную работу с населением и подтянуться", — отметила Астахова.



При этом чиновница отметила, что в регионе в целом повышается гражданская ответственность собственников жилья по оплате взносов на капремонт домов. По итогам 2016 года собираемость взносов от физических лиц составляет 71%. По состоянию на сегодняшний день это уже в среднем по области 83%.



Все собранные средства направляются Фондом на ремонт фасадов, крыш и подвалов жилых домов по всей Калининградской области. На этот год запланирован капремонт 600 объектов. В работе сейчас находится 292 многоквартирных дома. Завершено 97 объектов.