Роскомнадзор учредил комиссию, которая будет решать спорные вопросы по блокировкам

Роскомнадзор учредил комиссию, которая займётся решением спорных вопросов по запрету информации в интернете. Об этом сообщает Rambler News Service
, ссылаясь на соответствующий приказ ведомства.
"Экспертная комиссия будет привлекаться в спорных случаях, возникающих при признании информации противоправной и запрещенной к распространению в РФ. Она станет еще одним – дополнительным – этапом экспертизы контента на предмет ее соответствия законодательству РФ, на основании которой сайты и страницы сайтов включаются в реестр заблокированных ресурсов", – заявил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
По словам представителя, сейчас Роскомнадзор передаёт полученные жалобы на экспертизу в профильные органы. После заключения эксперта профильного органа должностное лицо того же ведомства выносит решение. Если должностное лицо не согласно с экспертом, вопросом займётся комиссия.
В составе комиссии 12 человек. Это представители Роскомнадзора, МВД, ФНС, Роспотребнадзора, Rambler&Co и Mail.ru Group. Также в составе начальник департамента информационной политики управления президента РФ п общественным проектам.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил
внести изменения в законодательство, чтобы избежать случайных блокировок. Он также опубликовал
открытое обращение к Павлу Дурову, в котором сообщил, что Telegram будет заблокирован, если компания не предоставит ведомству требуемые сведения о себе. Дуров ответил
на обращение, назвав политику Роскомнадзора в отношении Telegram саботажем государственных интересов. Жаров заявил
, что время до блокировки мессенджера "исчисляется днями".
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