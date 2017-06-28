Роскомнадзор учредил комиссию, которая будет решать спорные вопросы по блокировкам

Роскомнадзор учредил комиссию, которая займётся решением спорных вопросов по запрету информации в интернете. Об этом сообщает Rambler News Service , ссылаясь на соответствующий приказ ведомства.

"Экспертная комиссия будет привлекаться в спорных случаях, возникающих при признании информации противоправной и запрещенной к распространению в РФ. Она станет еще одним – дополнительным – этапом экспертизы контента на предмет ее соответствия законодательству РФ, на основании которой сайты и страницы сайтов включаются в реестр заблокированных ресурсов", – заявил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По словам представителя, сейчас Роскомнадзор передаёт полученные жалобы на экспертизу в профильные органы. После заключения эксперта профильного органа должностное лицо того же ведомства выносит решение. Если должностное лицо не согласно с экспертом, вопросом займётся комиссия.

В составе комиссии 12 человек. Это представители Роскомнадзора, МВД, ФНС, Роспотребнадзора, Rambler&Co и Mail.ru Group. Также в составе начальник департамента информационной политики управления президента РФ п общественным проектам.