В Роскомнадзоре предложили изменить законодательство, чтобы избежать случайных блокировок

В Роскомнадзоре предложили внести в законодательство поправки, позволяющие не операторам связи, а надзирающим органам определять порядок и способ блокировки ресурсов. Как сообщает
Rambler News Service, с такой инициативой выступил глава ведомства Александр Жаров.
По словам Жарова, более половины российских операторов связи могут случайно заблокировать ресурсы, не находящиеся в реестре ведомства, из-за отсутствия механизмов анализа трафика. Он рассказал, что возможностью осуществлять глубокую фильтрацию трафика обладает только 15-29% всех провайдеров связи. До 55% провайдеров имеет доступ лишь к механизму блокировки по IP-адресу.
"Именно операторы этой группы могут, в случае получения злонамеренно или случайным образом подмененного IP-адреса, произвести блокировку добросовестного ресурса. Это происходит потому, что операторы этой группы зачастую самостоятельно осуществляют резолвинг, то есть определение IP-адресов, соответствующих конкретному DNS из реестра", – заявил чиновник.
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