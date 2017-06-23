"Telegram в России должен быть заблокирован": в Роскомнадзоре написали письмо Дурову

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил создателю Telegram Павлу Дурову блокировкой мессенджера. Об этом говорится в опубликованном открытом письме, адресованном к администрации сервиса и пользователям Telegram.
"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram", — написал Жаров.
По его данным, ведомство ежедневно отправляет запросы администраторам Telegram. Однако никакого ответа до сих пор не получено. По словам главы Роскомнадзора, на данный момент "все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны".
"Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Выбор за вами", — резюмировал Жаров.
Ранее стало известно, что 15 мая, на сайте Change.org появилась петиция
от организаторов Telegram-каналов и пользователей мессенджера к Павлу Дурову. Основателя сервиса просили избежать блокировки в России и сотрудничать с Роскомнадзором. В администрации мессенджера Telegram прокомментировали информацию о запросе
Роскомнадзора. "Ещё ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", — сообщили представители сервиса. Позже в Telegram назвали информацию о возможной блокировке
мессенджера в России "провокацией".
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