Дуров ответил на сообщение Роскомнадзора о вероятной блокировке Telegram
Создатель Telegram Павел Дуров ответил на публичное обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова о том, что мессенджер может быть заблокирован. Соответствующий пост Дуров разместил на своей странице "ВКонтакте"
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"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — выразил мнение создатель мессенджера.
По его словам, "как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive".
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