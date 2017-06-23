Дуров ответил на сообщение Роскомнадзора о вероятной блокировке Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров ответил на публичное обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова о том, что мессенджер может быть заблокирован. Соответствующий пост Дуров разместил на своей странице "ВКонтакте"



"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — выразил мнение создатель мессенджера.



По его словам, "как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive".