Роскомнадзор о блокировке Telegram: счёт идёт на дни
Время на блокировку мессенджера Telegram "исчисляется днями". Об этом, как сообщает ТАСС
, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Заявление прозвучало в эфире телеканала НТВ. Жаров подчеркнул, что ведомство использует последнюю возможность диалога.
"Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено – оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова", – заявил Жаров.
Ранее Жаров опубликовал открытое обращение к Дурову
, в котором сообщил, что Telegram будет заблокирован, если компания не предоставит ведомству требуемые сведения о себе. Дуров ответил
на обращение, назвав политику Роскомнадзора в отношении Telegram саботажем государственных интересов.
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