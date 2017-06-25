Роскомнадзор о блокировке Telegram: счёт идёт на дни

Время на блокировку мессенджера Telegram "исчисляется днями". Об этом, как сообщает ТАСС , заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Заявление прозвучало в эфире телеканала НТВ. Жаров подчеркнул, что ведомство использует последнюю возможность диалога.

"Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено – оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова", – заявил Жаров.