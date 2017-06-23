Закрыто, мёртво и небезопасно: семь вопросов о том, что происходит на раскопках Королевского замка

Ровно полгода прошло с того момента, как раскопки на территории бывшего Королевского замка официально завершились. Однако после того как забор, ограждающий территорию раскопок, вдруг ещё больше съехал на тротуар, а в Сети появились фотографии, якобы свидетельствующие о новых находках, общественность вновь начала обсуждать прошлое, настоящее и будущее этого исторического места. Клопс.Ru собрал ответы на семь самых часто задаваемых горожанами вопросов о раскопках на руинах замка.
Почему передвинули забор, увеличив территорию вокруг раскопок?
Недавно забор, ограждающий территорию раскопок, сдвинули ближе к подземному пешеходному переходу на Ленинском проспекте. Этот факт побудил слухи о том, что на месте Королевского замка кипит какая-то работа. Оказалось, всё совсем не так.
"Забор стоял достаточно близко к краю котлованов раскопов. Поскольку борта земляные, они, естественно, потихоньку обваливаются. А ещё не забывайте про сильные ветровые нагрузки, которые у нас в регионе случаются. Вот забор и был отодвинут от края раскопов для обеспечения устойчивости и безопасности", — пояснил заместитель директора по развитию Калининградского областного историко-художественного музея Анатолий Валуев.
Архив Клопс.Ru
Ведутся ли на раскопках в настоящее время какие-либо работы?
Специалисты Института археологии РАН сообщили, все работы по раскопкам прекратили в декабре 2016 года.
Вот прямо под Новый год все инструменты свернули и уехали. С тех пор больше никто там ничего не копал. Только иногда приезжают какие-то специалисты с разрешения музея: что-то фотографируют, замеряют… Это бывает редко. А обычно всё стоит закрыто и мёртво", — говорит пожилой мужчина, работающий охранником этой территории.
За территорию бывших раскопок, которая значится в реестре как выявленный объект культурного наследия "Рынок Королевского замка", отвечает Калининградский областной историко-художественный музей. В руководстве учреждения подтвердили, что в настоящее время на территории замка никаких работ не проводится.
"После завершения раскопок археологи также провели укрепление и консервацию раскопов: часть засыпали, а другую часть укрепили мешками с песком для предотвращения обрушения. В дальнейшем нужно дополнительно принимать какие-то решения для проведения более серьёзного вида работ по сохранению данного объекта", — рассказал заместитель директора музея Анатолий Валуев.
Правда, в мае несколько раз действительно приезжали специалисты Службы охраны памятников и БФУ им. Канта, которые делали приборную разведку и сканирование территории — эти замеры необходимы для разработки проекта консервации.
Архив Клопс.Ru
Водят ли на раскопки туристов?
"Когда раскопки только начались, очень много желающих было тут прорваться. Даже из турфирм приходили — хотели договориться туристов возить на экскурсии. Но всем отказали", — уверяет охранник.
Оказалось, что такое решение вполне оправданно: территория совершенно не приспособлена для демонстрации.
"В процессе раскопок были демонтированы все элементы благоустройства этой территории, которые раньше существовали для приёма экскурсий: ограждения, смотровая площадка, информационные щиты. Плюс образовались ещё и огромные отвалы грунта. До завершения каких-то благоустроительных работ, которые могут возникнуть в ходе организации фанзоны, и строительства какого-то покрытия над подвалом западного флигеля замка экскурсии сюда водить нельзя", — говорит Анатолий Валуев.
Раньше у любопытных любителей древностей была всё-таки одна возможность легально побывать на месте раскопок. В июне 2016 года всех желающих пригласили принять участие
в "археологическом субботнике" на руинах Королевского замка.
Нашли ли постамент памятника Вильгельму I?
Вечером 20 июня в соцсети появились фотографии с раскопок Королевского замка. Автор утверждал, что, побывав на месте, обнаружил там постамент некогда стоявшего на территории Королевского замка памятника немецкому кайзеру и регенту Прусского королевства Вильгельму I Фридриху Людвигу. Калининградская общественность ринулась обсуждать пост.
Правда, пользователи соцсети тут же ответили в комментариях к посту, что калининградец ошибся и принял за постамент фрагмент фонтана.
"Это любители сенсаций, которые они же и плодят самостоятельно. Это не постамент, а действительно фонтан. Во время раскопок летом в 2016 году на участке подпорной стены были выявлены части встроенного фонтанчика, который был как раз за памятником", — заверил Клопс.Ru директор ГБУК "НПЦ по охране памятников" Кирилл Юганов.
Что на самом деле было обнаружено во время археологических раскопок?
В марте 2016 года сообщалось, что археологам удалось откопать на месте, где когда-то стоял Королевский замок, культурный слой V—III веков до н. э. В числе находок, сделанных во время открытий, тогда упоминалис
ь фундамент стен замка, северная угловая башня, основание ниши фонтана и променад.
"В ходе раскопок были обнаружены и полностью раскопаны фундаменты двух башен западного флигеля и весь его внешний периметр. Также археологи обнаружили остатки прусского поселения доорденского периода. Было собрано большое количество образцов строительных деталей разных периодов. Нашли даже один предмет из Прусского музея — фрагмент зернотёрки. После завершения работ никаких других находок не было выявлено", — подчеркнул директор музея.
Почему на закрытую охраняемую территорию без труда попадают все желающие?
Сейчас у сотрудников охраны работы немного: в основном они заняты тем, что отгоняют любителей полазать по руинам. Причём им иногда всё-таки удаётся избежать встречи со сторожем. Явное доказательство тому — уже упомянутые фотографии.
Это закрытая для посещения и охраняемая территория. Вообще-то, на этого человека (калининградец, выложивший в Сеть фотографии с раскопок — Прим. ред.) надо заводить административное дело, потому что сфотографировать так, не проникнув туда, нельзя", — заявил глава Службы охраны памятников Евгений Маслов.
Почему же, несмотря на круглосуточную охрану, на территорию всё-таки пробрался посторонний человек? Оказалось, что всему виной работы по ремонту близлежащих тротуаров. В ходе укладки новой тротуарной плитки был снят слой старого покрытия.
"Под нашим забором образовались дыры, в которые при желании можно проникнуть, — рассказывает Анатолий Валуев. — Наша территория и та, что находится в ведении агентства по подготовке к ЧМ-2018 — это в общей сложности более 18 тысяч квадратных метров. Как бы ни старался наш охранник, если кто-то забрался в какую-то отдалённую часть территории, то он не может сразу заметить. Там ведь большая глубина раскопов, и не со всех сторон видно, что туда кто-то проник".
Сейчас решается вопрос с укреплением ограждения вокруг площадки. Основная проблема — нормально установить забор, не выходя за пределы территории, не всегда выходит.
"Поэтому ограждение стоит именно так и кое-где есть проёмы. Особенно со стороны Московского проспекта сложная ситуация. Планируем установить там дополнительные элементы из профнастила, чтобы вот эти лазы перекрыть", — обещает Анатолий Валуев.
Архив Клопс.Ru
Что будет дальше с руинами Королевского замка?
По словам Евгения Маслова, в дальнейшем руины планируют законсервировать. В настоящее время Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области разрабатывает проект консервации и музеефикации остова замка. Предположительно, раскопы накроют куполом, который позволит использовать эту территорию в качестве музея.
"Там уже есть и обмеры, и первые эскизы, и прочее. Это очень серьёзный проект, который мы подготовим к концу года. Надо сохранять то, что существует, чтобы оно не разрушалось", — отметил Маслов.
Однако когда проект консервации начнут реализовывать — вопрос сложный, который прежде всего упирается в деньги.
"Вопрос прежде всего финансовый. Мы и так большие средства сейчас тратим на то, чтобы подготовить проект. У нас во время этой работы используются дорогие сканеры и другое оборудование", — пояснил чиновник.
Прежним губернатором Калининградской области Николаем Цукановым активно поддерживалась
идея восстановления западного флигеля Королевского замка. Правда, его преемник Антон Алиханов от этих планов категорически отказался
и пообещал сделать стеклянный саркофаг, чтобы туристы и горожане могли любоваться тем, что удалось сохранить.
Предложение превращать археологические раскопки на территории Калининградской области в музеи под открытым небом было озвучено ещё в 2012 году
на совете по культуре при губернаторе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.