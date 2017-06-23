Закрыто, мёртво и небезопасно: семь вопросов о том, что происходит на раскопках Королевского замка

Ровно полгода прошло с того момента, как раскопки на территории бывшего Королевского замка официально завершились. Однако после того как забор, ограждающий территорию раскопок, вдруг ещё больше съехал на тротуар, а в Сети появились фотографии, якобы свидетельствующие о новых находках, общественность вновь начала обсуждать прошлое, настоящее и будущее этого исторического места. Клопс.Ru собрал ответы на семь самых часто задаваемых горожанами вопросов о раскопках на руинах замка.



Почему передвинули забор, увеличив территорию вокруг раскопок?

Недавно забор, ограждающий территорию раскопок, сдвинули ближе к подземному пешеходному переходу на Ленинском проспекте. Этот факт побудил слухи о том, что на месте Королевского замка кипит какая-то работа. Оказалось, всё совсем не так.



"Забор стоял достаточно близко к краю котлованов раскопов. Поскольку борта земляные, они, естественно, потихоньку обваливаются. А ещё не забывайте про сильные ветровые нагрузки, которые у нас в регионе случаются. Вот забор и был отодвинут от края раскопов для обеспечения устойчивости и безопасности", — пояснил заместитель директора по развитию Калининградского областного историко-художественного музея Анатолий Валуев.





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Ведутся ли на раскопках в настоящее время какие-либо работы?

Специалисты Института археологии РАН сообщили, все работы по раскопкам прекратили в декабре 2016 года.

Вот прямо под Новый год все инструменты свернули и уехали. С тех пор больше никто там ничего не копал. Только иногда приезжают какие-то специалисты с разрешения музея: что-то фотографируют, замеряют… Это бывает редко. А обычно всё стоит закрыто и мёртво", — говорит пожилой мужчина, работающий охранником этой территории.

За территорию бывших раскопок, которая значится в реестре как выявленный объект культурного наследия "Рынок Королевского замка", отвечает Калининградский областной историко-художественный музей. В руководстве учреждения подтвердили, что в настоящее время на территории замка никаких работ не проводится.

"После завершения раскопок археологи также провели укрепление и консервацию раскопов: часть засыпали, а другую часть укрепили мешками с песком для предотвращения обрушения. В дальнейшем нужно дополнительно принимать какие-то решения для проведения более серьёзного вида работ по сохранению данного объекта", — рассказал заместитель директора музея Анатолий Валуев.



Правда, в мае несколько раз действительно приезжали специалисты Службы охраны памятников и БФУ им. Канта, которые делали приборную разведку и сканирование территории — эти замеры необходимы для разработки проекта консервации.

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Водят ли на раскопки туристов?

"Когда раскопки только начались, очень много желающих было тут прорваться. Даже из турфирм приходили — хотели договориться туристов возить на экскурсии. Но всем отказали", — уверяет охранник.



Оказалось, что такое решение вполне оправданно: территория совершенно не приспособлена для демонстрации.



"В процессе раскопок были демонтированы все элементы благоустройства этой территории, которые раньше существовали для приёма экскурсий: ограждения, смотровая площадка, информационные щиты. Плюс образовались ещё и огромные отвалы грунта. До завершения каких-то благоустроительных работ, которые могут возникнуть в ходе организации фанзоны, и строительства какого-то покрытия над подвалом западного флигеля замка экскурсии сюда водить нельзя", — говорит Анатолий Валуев.



Раньше у любопытных любителей древностей была всё-таки одна возможность легально побывать на месте раскопок. В июне 2016 года всех желающих Раньше у любопытных любителей древностей была всё-таки одна возможность легально побывать на месте раскопок. В июне 2016 года всех желающих пригласили принять участие в "археологическом субботнике" на руинах Королевского замка.



Нашли ли постамент памятника Вильгельму I?

Вечером 20 июня в соцсети появились фотографии с раскопок Королевского замка. Автор утверждал, что, побывав на месте, обнаружил там постамент некогда стоявшего на территории Королевского замка памятника немецкому кайзеру и регенту Прусского королевства Вильгельму I Фридриху Людвигу. Калининградская общественность ринулась обсуждать пост.



Правда, пользователи соцсети тут же ответили в комментариях к посту, что калининградец ошибся и принял за постамент фрагмент фонтана.







"Это любители сенсаций, которые они же и плодят самостоятельно. Это не постамент, а действительно фонтан. Во время раскопок летом в 2016 году на участке подпорной стены были выявлены части встроенного фонтанчика, который был как раз за памятником", — заверил Клопс.Ru директор ГБУК "НПЦ по охране памятников" Кирилл Юганов.



Что на самом деле было обнаружено во время археологических раскопок?





"В ходе раскопок были обнаружены и полностью раскопаны фундаменты двух башен западного флигеля и весь его внешний периметр. Также археологи обнаружили остатки прусского поселения доорденского периода. Было собрано большое количество образцов строительных деталей разных периодов. Нашли даже один предмет из Прусского музея — фрагмент зернотёрки. После завершения работ никаких других находок не было выявлено", — подчеркнул директор музея. В марте 2016 года сообщалось, что археологам удалось откопать на месте, где когда-то стоял Королевский замок, культурный слой V—III веков до н. э. В числе находок, сделанных во время открытий, тогда упоминалис ь фундамент стен замка, северная угловая башня, основание ниши фонтана и променад."В ходе раскопок были обнаружены и полностью раскопаны фундаменты двух башен западного флигеля и весь его внешний периметр. Также археологи обнаружили остатки прусского поселения доорденского периода. Было собрано большое количество образцов строительных деталей разных периодов. Нашли даже один предмет из Прусского музея — фрагмент зернотёрки. После завершения работ никаких других находок не было выявлено", — подчеркнул директор музея.



Почему на закрытую охраняемую территорию без труда попадают все желающие?

Сейчас у сотрудников охраны работы немного: в основном они заняты тем, что отгоняют любителей полазать по руинам. Причём им иногда всё-таки удаётся избежать встречи со сторожем. Явное доказательство тому — уже упомянутые фотографии.

Это закрытая для посещения и охраняемая территория. Вообще-то, на этого человека (калининградец, выложивший в Сеть фотографии с раскопок — Прим. ред.) надо заводить административное дело, потому что сфотографировать так, не проникнув туда, нельзя", — заявил глава Службы охраны памятников Евгений Маслов.

Почему же, несмотря на круглосуточную охрану, на территорию всё-таки пробрался посторонний человек? Оказалось, что всему виной работы по ремонту близлежащих тротуаров. В ходе укладки новой тротуарной плитки был снят слой старого покрытия.



"Под нашим забором образовались дыры, в которые при желании можно проникнуть, — рассказывает Анатолий Валуев. — Наша территория и та, что находится в ведении агентства по подготовке к ЧМ-2018 — это в общей сложности более 18 тысяч квадратных метров. Как бы ни старался наш охранник, если кто-то забрался в какую-то отдалённую часть территории, то он не может сразу заметить. Там ведь большая глубина раскопов, и не со всех сторон видно, что туда кто-то проник".



Сейчас решается вопрос с укреплением ограждения вокруг площадки. Основная проблема — нормально установить забор, не выходя за пределы территории, не всегда выходит.



"Поэтому ограждение стоит именно так и кое-где есть проёмы. Особенно со стороны Московского проспекта сложная ситуация. Планируем установить там дополнительные элементы из профнастила, чтобы вот эти лазы перекрыть", — обещает Анатолий Валуев.

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Что будет дальше с руинами Королевского замка?

По словам Евгения Маслова, в дальнейшем руины планируют законсервировать. В настоящее время Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области разрабатывает проект консервации и музеефикации остова замка. Предположительно, раскопы накроют куполом, который позволит использовать эту территорию в качестве музея.



"Там уже есть и обмеры, и первые эскизы, и прочее. Это очень серьёзный проект, который мы подготовим к концу года. Надо сохранять то, что существует, чтобы оно не разрушалось", — отметил Маслов.



Однако когда проект консервации начнут реализовывать — вопрос сложный, который прежде всего упирается в деньги.



"Вопрос прежде всего финансовый. Мы и так большие средства сейчас тратим на то, чтобы подготовить проект. У нас во время этой работы используются дорогие сканеры и другое оборудование", — пояснил чиновник.



Прежним губернатором Калининградской области Николаем Цукановым Прежним губернатором Калининградской области Николаем Цукановым активно поддерживалась идея восстановления западного флигеля Королевского замка. Правда, его преемник Антон Алиханов от этих планов категорически отказался и пообещал сделать стеклянный саркофаг, чтобы туристы и горожане могли любоваться тем, что удалось сохранить.